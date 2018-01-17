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Маринованные грибы, нашинкованная айва: что любит закатывать на зиму Наталья Батракова? Секреты приготовления

17.01.2018 - 12:30

Былой гараж в доме писательницы Натальи Батраковой стал отличным местом для хранения летних даров. Прошлый сезон выдался богатым на грибы, на пару с приятелем они собрали 5 тысяч боровиков. Лес для Натальи – особая стихия и источник вдохновения, поэтому гулять по нему она готова бесконечно. И приятное удается совместить с полезным. Баночки с белыми грибами разъезжаются далеко за пределы страны к родным и знакомым. Такому вкусному и красивому подарку они всегда рады.

Наталья Батракова, писатель:
Для меня это еще важен такой эстетический вид – это красивые баночки, красивые крышечки. Мне это нравится. В маринад обязательно входит: соль, сахар, перец душистый и черный, гвоздика, лавровый лист. А дальше всё это по вкусу и в зависимости от количества грибов. Я уже, когда грибы разложены и залиты маринадом, добавляю уксус перед закатками под крышку.

Но далеко не всё уместилось в грибной галерее. Грузди, зеленки с подзеленками и свежие овощи со своего огорода Наталья любит замораживать и даже делает готовые смеси со специями для супов и других блюд. Автор популярных романов признается, что советское детство не прошло даром. Бабушка и мама научили: плодоносит сад – значит время закатывать компоты и соки. И вот уже 10 лет в семье Натальи Батраковой не покупают никаких нектаров и пьют только натуральное!

Наталья Батракова:
Со специями у меня есть вот эти огурцы, они три дня киснут, солятся, потом раскладываются по банкам, добавляются свежие листья, зелень, чеснок и этот рассол кипятится, дважды заливается, и банки эти прекрасно стоят. И вот этот налёт белый на дне – это натуральная кислота.

Айва, которая нашинкована, она залита медом, в айве в 5 раз больше витамина С, чем в лимоне.

Наталья Батракова:
Когда я спускалась в погреб к бабушке, когда там картошка, морковка, все это стоит. Для меня это, наверное, запахи детства.

Что любит закатывать на зиму Наталья Батракова? Секреты приготовления

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