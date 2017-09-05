новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Мария Голубкина: «Мужчины у нас – не ахти. Всю активность проявляют женщины»

05.09.2017 - 22:17

Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Когда Вы смотрите на своих детей, у Вас не бывает такое, которое, наверное, многие родители переживают: «Господи, откуда? Неужели это – мой ребёнок? Я совсем ничего не узнаю».

Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Нет. Нет, абсолютно. У меня нет такого ощущения. Насте уже 20 лет, она уже большая. А Ване – 15. Нет, нормально. Они растут.

Это будут, в общем, люди западного склада?

Мария Голубкина:
Я думаю, да.

Или мы уже сами стали такие?

Мария Голубкина:
Нет, очень отличаются.  Мы не стали такими. И не станем.

Нам ещё лет 200, чтобы немножко как-то научиться чему-то, хотя бы, работать.

Хотя бы, работать. И, конечно, если уж честно говорить – общество у нас патриархальное, и мужчины у нас – не ахти. Поэтому, собственно, и всё так. Потому что, мы знаем, кто у нас всегда проявляет всю активность? Женщины. То есть, кто в театр больше всего ходит? Женщины. Кто интересуется там, не знаю, выставками, живописью? Вообще, как бы, шире смотрят на мир. 

Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мария Голубкина: «Русские дети менее трудолюбивы и не такие целеустремлённые»
Мария Голубкина о семье: «Сидели, обедали, спали. Как обычные, нормальные люди»
Голубкина о спектакле «Дотянуться до звёзд»: «Мужчина встречается с дочерью и она раскрывает ему его сердце»
Александр Самойленко: «Актёрская профессия съедает от начала до конца. И время, и ощущения»
Александр Самойленко о премьере «Салюта-7»: «Такую роль я не играл никогда. Для меня должно быть событие»
Актёр Александр Самойленко: «Тишина в зале так же действует, как аплодисменты»
Александр Самойленко: «Я должен получать удовольствие от партнёров, этого не будет – и спектакля не будет»
Самойленко о Куценко: «Потрясающий партнёр, офигительный артист и ещё «звезда»
Все новости по теме Российские актеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru