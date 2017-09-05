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Мария Голубкина о мужчинах: «Лень потрясающая, плохая обучаемость и не умеют договариваться»

05.09.2017 - 22:17

Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Знаете, маршал Жуков, когда набирал командиров, всегда спрашивал: «Кстати, как у Вас отношения с вашей женой?» И, если говорили: «Ну, так, плохо». Он говорил: «Если ты в семье не смог управиться, как ты будешь ротой командовать?» И поэтому я и говорю про мужчин, что, к сожалению, лень наша потрясающая, феноменальная – ну, это понятно, да. Плохая обучаемость. И, причём, это как-то – они друг друга заражают этим.

И недоговороспособность.

Плохо договариваются, не умеют договариваться. А женщины у нас – у меня к ним претензий никаких нет, потому что женщины рожают ещё детей и их растят потом. У нас, знаете, сколько не платят алименты народу в стране? Поэтому, как, если алименты не платят дядьки – какие они? А, собственно. а почему? Почему так устроено законодательство? Кто его устраивает? Кто так это устраивает? Все те же сами. Кто выпускает законы? Дядьки. Вот и всё.         

Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

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