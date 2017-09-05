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Мария Голубкина: «Русские дети менее трудолюбивы и не такие целеустремлённые»

05.09.2017 - 22:16

Мария Голубкина, актриса театра и кино, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым рассказала о детях, которые учатся в Великобритании.

Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Мне нравится как они, действительно, хорошо работают, хорошо учатся. Потому что среда именно располагает к этому. Потому что здесь, когда они возвращаются, сын, например, то компания, конечно, оставляет желать лучшего.

То есть, среда не очень-то. 

Русские дети не очень-то, в отличие от тех, английских, и разных – там же много разных: Норвегия, японцы, – что они менее трудолюбивы и, действительно, меньше знают, не такие целеустремлённые. Потому что те хотят работать и зарабатывать. Не надо мечтать, что папа тебе купит «Порш Кайен», надо самому заработать и купить себе «Фольксваген». 

Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

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