новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Мария Голубкина: «Считаю, что воспитание прекращается, когда детям 15 лет»

05.09.2017 - 22:19

Мария Голубкина, актриса театра и кино в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как Вы думаете, что самое важное, наверное, мы можем сделать для своих детей? Исходя из того, что Ваши родители, Ваша бабушка  сделали для Вас? Или, может быть, Ваше собственное представление.

Мария Голубкина, актриса театра и кино:
Я для своих детей уже всё сделала, что могла. Потому что я считаю, что воспитание прекращается, когда детям 15 лет. И всё. То есть, то, что ты успел до 15 лет вложить или сделать, даже, может быть, чуть пораньше заканчивается – а потом только дружить с ними и всё. То есть, уже ничего больше, кроме того, что платить за их обучение  – уже больше ничего им не нужно от родителей. 

Мария Голубкина: «Зачем мне дурак какой-то, бездельник? Мне и самой хорошо»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мария Голубкина о бабушке: «Я боялась просто ляпнуть что-нибудь не то и чувствовать себя дурочкой»
Мария Голубкина: «В «Ребре Адама» пыталась ничего не играть, не изображать»
Мария Голубкина о ролях: «Не отказываюсь никогда. Потому что не могу сказать, что завалена предложениями»
Мария Голубкина о своей радиопрограмме: «Психологически мне тяжело так работать»
Мария Голубкина о маме: «Я ей просто завидую. Как ребёнок, радуется всему»
Голубкина о Ефремове: «С Мишкой можно футбол смотреть в пабе. За «Спартак» болеем»
Мария Голубкина об Андрее Миронове: «Отец мог выбить ковёр, вытереть пыль. И никогда разговоров, кто в доме хозяин, не было»
Мария Голубкина о мужчинах: «Лень потрясающая, плохая обучаемость и не умеют договариваться»
Все новости по теме Российские актеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru