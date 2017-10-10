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Мария Миронова: «Для меня профессия – это узнавание жизни»

10.10.2017 - 22:18

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:
Для меня профессия – это, скорее всего, такое узнавание жизни, что ли. Я очень люблю жизнь. И я очень люблю в разных сферах её узнавать. Для меня профессия – это такой большой период, я её обожала и стремилась… Узнавание психологии человеческой, взаимоотношений между людьми – это же, всё равно, всё основано на какой-то большой литературе, на мотивации человеческой. То есть, мне это было познавательно, очень интересно.

Существовать в ней, познавать себя, в то же время – какие-то свои движущие мотивы.

И сейчас я могу сказать, что я в ней и мне это, по-прежнему, интересно. Просто, конечно, чем дальше идёт жизнь, тем больше я понимаю, что мне хочется успевать жить. Чтоб не было этой какой-то гонки за ролями, за какой-то вот реализацией. То есть, для меня это важно, но не первостепенно.   

Мария Миронова: «Мне хочется успевать жить. Чтоб не было какой-то гонки за ролями»

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