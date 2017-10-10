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Мария Миронова о своей героине в фильме «Салют-7»: «Была линия такого женского эгоизма немножко, её подрезали»

10.10.2017 - 22:17

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Жёны, которые готовы посвятить себя учёным, скажем, морякам, в какой-то степени, и космонавтам – это вот такое самопожертвование и, наверное, верность, преданность конкретно одному человеку. Преданность и фанатичная вера.  Это имеет оправдание? Или это, в какой-то степени, ограниченность – служение одному человеку, а не служение людям?

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:
Мне кажется, что это, в первую очередь, тоже достаточно мужественные люди.

Потому как, знаете, подобное в жизни притягивает подобное.

Если у тебя муж, человек, с которым ты рядом, твой близкий человек такого склада – не хочется говорить слово «героического», но такого сильного, мощного склада, внутреннего характера, стержня – то, конечно, эти женщины тоже, мне кажется, непростые. И у нас была линия в фильме такого женского эгоизма немножко, её подрезали, так скажем.

Это была Ваша героиня?

Мария Миронова:
Да. Моя сцена. 

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