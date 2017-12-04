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Мария Шарапова сыграет в фильме «Восемь подруг Оушена»

04.12.2017 - 12:39

Tennis World сообщает, что российская теннисистка Мария Шарапова сыграет саму себя в фильме «Восемь подруг Оушена». Кроме Шараповой в картине задействована еще одна известная теннисистка – Серена Уильямс.

Фото: Dan Djokovic

Мария Шарапова выпустила свою автобиографию.

В прокат фильм выйдет летом следующего года. Картина станет спин-оффом картины «Одиннадцать друзей Оушена» и расскажет о сестре Дэнни Оушена и группе ее сообщниц.

Главную роль в новом фильме сыграла Сандра Буллок, а образы остальных героинь на себя примерили Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем-Картер, Сара Полсон, Минди Келлинг и певица Рианна. В новом фильме должен появиться минимум один герой оригинальной трилогии – Лайнус Колдуэлл в исполнении Мэтта Дэймона.

Фото: imdb.com

Как живет и чем занимается в свободное время Мария Шарапова – читайте здесь.

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