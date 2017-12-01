Марк-Андре Граньяни, самый результативный игрок минского «Динамо» этого сезона, примет участие в матче звезд КХЛ

Новости Беларуси. Марк-Андре Граньяни едет в Астану. Самый результативный игрок минского «Динамо» этого сезона примет участие в матче звезд КХЛ, который пройдет 13-14 января в столице Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За игрока обороны «зубров» отдали голоса 5964 болельщика – это лучший результат голосования.

А вот еще один игрок «Динамо» Александр Китаров пока на матч звезд не попадает. Оборонительный форвард долгое время входил в число двух лучших нападющих дивизиона Боброва, однако в последний момент по итогам голосования его опередил Илья Ковальчук.