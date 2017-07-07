«Марк Шагал: Цвет Любви»: в Минске открылась выставка к 130-летию со дня рождения художника

Новости Беларуси. К юбилею гения. В Национальном художественном музее открылась выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Марка Шагала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции – иллюстрации, которые мастер делал для изданий о самом себе.

К примеру, для автобиографической книги «Моя жизнь». А также для «Мертвых душ» Николая Гоголя и Библии. Работы – всего их 25 – представлены в виде литографий. Особое место отведено иллюстрациям из монографии «Шагал». Ее написал французский историк Жак Лассень. Тематика литографий разнообразна: от пейзажей Витебска и Парижа до изображений фантастических существ.

Светлана Прокопьева, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Мы дополнили нашу экспозицию тремя книгами из частной коллекции, которые содержат надписи, пожелания, автографы Марка Захаровича. Они адресованы в двух случая очень известным людям, один из которых – наш знаменитый соотечественник Максим Танк.

Выставка «Марк Шагал: Цвет Любви» продолжает традицию знакомства с творчеством мастера. Экспозиции, посвященные художнику, проходят в Беларуси уже несколько десятков лет. И всегда вызывают повышенный интерес. Нынешняя выставка продлится до 12 сентября.