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Марокканец, совершивший теракт, прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец и запрашивал убежище

19.08.2017 - 17:16

Новости Беларуси. Случай нападения с ножом на людей в Финляндии расследуют как теракт. Инцидент произошел 18 августа в городе Турку. Погибли 2 человека, 8 ранены – это граждане Финляндии, Швеции и Италии.

«Мы думали, что мы в безопасности в Финляндии. И тогда это происходит».

Все пострадавшие госпитализированы, трое в критическом состоянии. Нападавшего остановили полицейские: ранили в ногу и арестовали. Террористом оказался 18-летний гражданин Марокко. Он прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец и запрашивал убежище. Есть ли связь между этим нападением и событиями в Испании, пока неизвестно.

Марокканец, совершивший теракт, прибыл в Финляндию в 2016 году как беженец и запрашивал убежище

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