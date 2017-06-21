Марш реконструкторов: в Бресте воссоздали последний мирный день 1941 года

Новости Беларуси. В Бресте вспоминают последний мирный день 1941 года. 76 лет назад город первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. 21 июня здесь парадом реконструкторов начался военно-исторический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники прошли по главным улицам города-героя.

Петр Бутрим, СТВ:

Сложно себе представить, но 21 июня 76 лет назад по этим улицам все еще непринужденно прогуливались и даже не думали о войне. Сегодня же здесь пестрит военная форма и шумит техника. Все это – дань памяти событиям, которые оставили самый кровавый след в нашей истории.

Марш реконструкторов на пути из полевого лагеря Брестской крепости сюда, в центр города, собрал несколько сотен участников.

Строевые песни, военное обмундирование того времени и быт – в лагере реконструкторов все как в далеком 1941. Помимо белорусов здесь представители десятка стран – соседних России, Украины, Польши, далеких Китая и Японии. Впервые в Брестскую Крепость приехали и реконструкторы из Чехии.

Людвиг Копечек, участник военно-исторического слета (Чехия):

Мою родину Чехословакию освободила Красная Армия.

На нашей земле погибли 150 тысяч красноармейцев.

Это большое число должно напоминать героизм этих людей, потому что они воевали за мою землю и погибли за мою землю.

Военно-историческое действо постепенно переместилось на самую оживленную улицу города. Именно здесь воссоздали настроение последнего предвоенного мирного дня – офицеры, дамы одетые по моде 40-х, довоенные мотивы.

Виктор Иванов, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Это субботний вечер. Кто-то гуляет с семьями, офицеры с членами своих семей. Проходили танцы, творческие встречи. То же самое, что и сейчас происходит на улице Советской.

В прошлом году наша реконструкция стала лучшим мероприятием в странах СНГ.

Назад в прошлое. Буквально через несколько часов прогремят первые взрывы и выстрелы той войны. К слову, самые трагические ее эпизоды также станут частью дня памяти спустя 76 лет.

Петр Бутрим:

Основные же мероприятия уже непосредственно в Брестской крепости пройдут ночью и на рассвете. Митинг-реквием объединит тысячи неравнодушных.