МАРТ: «Нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем»
О защите прав потребителя говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».
МАРТ об общественном контроле: «Под видом защиты прав потребителей потом зарабатываются деньги на якобы семинарах»
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Я бы хотела отметить, и даже когда вы говорите, вроде, как есть такой термин «потребительский экстремизм», знаете, экстремизм – это, всё-таки, представляется нечто негативное и большое явление. Я бы так не говорила. Действительно, бывают отдельные потребители, которые, может быть, не всегда правы.
Но, в целом, надо понимать, что когда мы говорим о проблемах между продавцом и потребителем – это одна медаль, у неё две стороны. И вот здесь каждый должен идти навстречу друг другу. Потребитель должен знать свои права, а продавец – и потребитель для него – это фактически, скажем так, залог успеха. Если к нему идут люди, значит он заработает деньги. Значит, он хорошо работает.
И вот здесь, к сожалению, нашему бизнесу не всегда хватает понимания, что внимание к потребителю избавит от многих проблем. И в том числе и от штрафов, и ещё от каких-то иных неприятных событий.
Также эксперты рассказали:
– всегда ли прав покупатель и как бороться с потребительским экстремизмом
– как далеко может зайти «общественный» контроль и разрешены ли такие действия по закону?
– как обезопасить себя от некачественных покупок в Интернете и где можно познакомиться с «чёрным» списком продавцов
Смотрите 11 марта в 20.30 на СТВ.
Эту книгу должен прочесть каждый потребитель! Рекомендует эксперт
О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Ликбез для потребителей на уровне информационных цифровых технологий – насколько практикуется вашим общественным объединением?
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Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
У нас создано, издано в 2000 году учебное пособие «Основы потребительских знаний». И это учебное пособие – уже четвёртое издание. Это в качестве факультатива рекомендовано, согласовано с министерством образования. И в других школах, районах, городах такой факультатив проводится. Сегодня мы были на одной из пресс-конференций – где ещё, каким образом можно познавать какие-то знания, потому что это молодой человек, это с него нужно, со школы начинать. Это необязательно такой специальный предмет, а это должен быть – вкрапление в какие-то другие предметы: обществоведение, биология и так далее. И более того, у нас есть ресурс bоzp.by, где потребители как раз могут – очень стараемся часто, по мере необходимости обновлять наши пресс-релизы, новости – что происходит. И мы в курсе, чем занимается организация – там также можно представить.