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МАРТ: штрафы за ненадлежащую рекламу лекарственных средств будут увеличены

31.01.2017 - 13:14

Новости Беларуси. Ответственность за ненадлежащую рекламу лекарственных средств в Беларуси планируют усилить. Штрафы для юридических лиц будут составлять до 200 базовых величин, для предпринимателей – до 100, а вот физическое лицо может заплатить от 10 до 50 базовых.

Как отмечают в Министерстве торговли, больше половины всей ненадлежащей рекламы размещается именно в Интернете. Так, в 2016 году был ограничен доступ к двум сайтам, на которых размещалась реклама продуктов якобы с лечебными свойствами и к двум сайтам по продаже поддельных больничных листов.

В этом году тоже выявлены два нарушителя. Причем, ответственность в данном случае может понести и владелец сайта, и рекламодатель, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Инна Гаврильчик, начальник сектора контроля за рекламой управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Те размеры штрафов, которые сегодня существуют, видимо, они не очень пугают. Хотя надо отдать должное работе производителей лекарственных средств на рекламном рынке, потому что они достаточно серьезно относятся к своей рекламе.

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Лекарственные средства, которые приобретают граждане в аптеках, Минздрав дает гарантию, что они произведены в соответствии с надлежащими условиями производственной практики. Здесь же контроль Минздрава отсутствует как таковой. Это незаконная деятельность. И мы не можем гарантировать, если гражданин с рук у кого-то или на сайте приобрел некий продукт, что это именно то лекарство и будут те эффекты, на которые он рассчитывает.

Реализация лекарственных средств разрешена в аптеках. А вот их рекламу нельзя разместить без согласования с Министерством здравоохранения. Это залог безопасности, а точнее, контроль качества и условий хранения препаратов.

МАРТ: штрафы за ненадлежащую рекламу лекарственных средств будут увеличены

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