Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».
За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?
Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я бы сказал, что наша задача – из мужика сделать мужика. Чтобы он соответствовал своему предназначению на земле. Если ты мужик, то будь мужиком. И когда порой говорят о том, что давайте мы, может быть, контрактную армию и так далее, что всех призываем. Здесь ответ очень простой, как я сказал.
И второе, что мы готовим мобилизационный резерв, надо научить, чтобы молодой человек умел держать оружие в руках и, если необходимость такая возникнет, он сможет защитить свою семью, прежде всего, свой дом, свою землю. Это, наверное, основное, что должны дать.
За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Сегодня вот эти изменения, которые происходят, в том числе, и по медицинским показателям для будущих призывников, это, в том числе, и запрос на справедливость в обществе, который существует. Потому что, почему сегодня одни должны служить, а другие обращаются в специальные юридические фирмы, которые за деньги помогают откосить от армии.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Изменения, которые мы внесли в правила призыва, в том числе, по состоянию здоровья, будут способствовать тому, что эти частные «Рога и копыта», которые в Интернете выходят под лозунгом «Отмажу от армии», будут поставлены на место.
Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
Мы очень хорошо проштудировали все вот эти лазейки и все способы, которые используют различного рода сайты, хотя, в принципе, насколько я знаю, они действуют достаточно на законных основаниях. Они обучают молодых людей, как себя вести на медицинской комиссии, какие заявлять жалобы, каксебя вести при тех или иных методах исследования. И они выкладывали это в открытый доступ. Мы это изучали и использовали это при подготовке новой инструкции. За что им большое спасибо, они нам тоже помогли.