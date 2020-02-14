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Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»

14.02.2020 - 16:55

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я бы сказал, что наша задача – из мужика сделать мужика. Чтобы он соответствовал своему предназначению на земле. Если ты мужик, то будь мужиком. И когда порой говорят о том, что давайте мы, может быть, контрактную армию и так далее, что всех призываем. Здесь ответ очень простой, как я сказал.

И второе, что мы готовим мобилизационный резерв, надо научить, чтобы молодой человек умел держать оружие в руках и, если необходимость такая возникнет, он сможет защитить свою семью, прежде всего, свой дом, свою землю. Это, наверное, основное, что должны дать.   

Люди в материале: Игорь Мартынов
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За что Альховик поблагодарил сайты, помогающие «откосить» от армии?

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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Сегодня вот эти изменения, которые происходят, в том числе, и по медицинским показателям для будущих призывников, это, в том числе, и запрос на справедливость в обществе, который существует.  Потому что, почему сегодня одни должны служить, а другие обращаются в специальные юридические фирмы, которые за деньги помогают откосить от армии.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Изменения, которые мы внесли в правила призыва, в том числе, по состоянию здоровья, будут способствовать тому, что эти частные «Рога и копыта», которые в Интернете выходят под лозунгом «Отмажу от армии», будут поставлены на место.

Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
Мы очень хорошо проштудировали все вот эти лазейки и все способы, которые используют различного рода сайты, хотя, в принципе, насколько я знаю, они действуют достаточно на законных основаниях. Они обучают молодых людей, как себя вести на медицинской комиссии, какие заявлять жалобы, каксебя вести при тех или иных методах исследования. И они выкладывали это в открытый доступ. Мы это изучали и использовали это при подготовке новой инструкции. За что им большое спасибо, они нам тоже помогли.       