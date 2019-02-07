«Машина лучше держит дорогу». Анализируем плюсы и минусы электромобилей

07.02.2019 - 21:00

Это – фотография 1900 года. Пятая авеню Нью-Йорка. Десятки лошадей и единственный автомобиль. Вот он, специально обведён в центре. Единственный автомобиль среди лошадей, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Это – тоже фотография Пятой Авеню, но 13 лет спустя. Одна-единственная лошадь, и множество машин.

Всего 13 лет понадобилось, чтобы машины полностью заменили лошадей.

Спустя сто лет учёные говорят о новом прорыве – электромобили, в свою очередь, вытеснят с рынка авто с двигателями внутреннего сгорания.

И это может произойти ещё стремительнее – уже через шесть лет. Помните, как в своё время мобильные телефоны ровно так же вытеснили проводные? Всё дело в технологиях.

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