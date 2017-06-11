Машина в канале и обгонявший автобус: в Индии произошло два крупных ДТП, в которых погибли 19 человек

Новости Индии. По меньшей мере 19 человек погибли 11 июня в двух крупных ДТП в Индии. Первое произошло в штате Уттар-Прадеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легковой автомобиль, перевозивший паломников, вылетел в канал. 10 человек, в том числе 2 ребенка, находившиеся в салоне, скончались на месте.

Второй инцидент случился в центральной части страны. Водитель автобуса пытался совершить обгон на высокой скорости, однако не справился с управлением. Там жертвами аварии стали 9 пассажиров. Еще 12 получили серьезные травмы.