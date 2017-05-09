Маскировал здания в Ленинграде, покорил Северный полюс, преподаёт в 93: «Простые вопросы» Михаилу Боброву

Михаил Бобров, профессор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, заслуженный тренер Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Михаил Бобров, профессор Санкт-Петербургского университета профсоюзов, заслуженный тренер Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
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