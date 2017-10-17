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Массаж лица улитками: избавиться от морщин, рубцов, шрамов и пигментных пятен

17.10.2017 - 12:17

Еще в древности Гиппократ научился создавать прекрасное средство для заживления ожогов. Для этого прокисшее молоко он соединял со слизью улиток. Оказывается, эти скользкие моллюски – настоящие «врачи» и «косметологи»! Они вырабатывают вязкое вещество, в состав которого входит особо ценный белок – муцин.

Слизь улиток помогает избавиться от морщин, рубцов, шрамов, пигментных пятен.

Правда, не каждая улитка может похвастаться своими выдающимися способностями. Лучше всего для косметических целей использовать больших африканских моллюсков, их называют ахатины.

Чтобы эффект был на лицо, можно полностью довериться ползающему «эликсиру молодости». Ахатины сделают массаж не хуже опытного мастера.

Конечно, улиткотерапия – процедура не для слабонервных. От одной лишь мысли, что по твоему лицу будут ползать гигантские ахатины, становится не по себе, но это лишь первое обманчивое впечатление. На самом деле, никаких болезненных ощущений не испытываешь. Даже приятно. Улитки перемещаются по коже и выделяют слизь. В этот момент веришь, что становишься настоящей красавицей!

Скользкие массажисты помогают омолаживать не только лицо, но и шею, зону декольте. Конечно, лучше если процедуру будет проводить специалист.

Но в домашних условиях тоже можно устроить себе сеанс улиткотерапии. Главное, чтобы перед этим ахатины «искупались» в растворе ромашки.

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