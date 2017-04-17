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Массовая драка на международном пасхальном турнире: комментарий Федерации хоккея Беларуси

17.04.2017 - 17:00

Новости Беларуси. Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент в матче команд из Бреста и Кошице на международном пасхальном турнире, во время которого произошла массовая драка. Потасовка случилась в матче за третье место турнира среди юношеских команд,, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно, что участие в побоище приняли даже арбитры, которые обслуживали встречу. В Федерации хоккея Беларуси сообщили, что по этому факту будет проведена проверка:

Ассоциация «Федерация хоккея Беларуси» считает недопустимым любые физические контакты с официальными лицами матча. Ассоциация сотрудничает со словацкой и чешской стороной для объективного и детального расследования инцидента, произошедшего на турнире в чешском городе Мост, и принятия исчерпывающих мер по недопустимости подобных ситуаций впредь. По итогам расследования будут вынесены дисциплинарные решения, касающиеся как непосредственных участников инцидента, так и тренерско-преподавательского состава детско-юношеской хоккейной школы хоккейного клуба «Брест».

О результатах проверки в федерации пообещали рассказать дополнительно. Отметим, что «Брест» в поединке за бронзу потерпел поражение. Второе место на турнире заняли хоккеисты минской «Юности».

Массовая драка на международном пасхальном турнире: комментарий Федерации хоккея Беларуси

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