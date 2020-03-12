Массовые мероприятия с международным участием ограничат в Беларуси до 6 апреля
Новости Беларуси. В Беларуси до 6 апреля ограничат проведение культурных, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства здравоохранения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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«Основная задача сегодня – снизить риск завоза вируса из других стран. Поэтому и принято такое решение. Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки условий, которые созданы для их проведения. Основная задача – без риска для собравшихся», – подчеркнули в Минздраве.
«Есть сигнальные признаки». Как на границах Беларуси проверяют на предмет заражения коронавирусом
Новости Беларуси. Сначала всех прилетевших из Китая в аэропорту встречали с тепловизорами, потом прибывших из стран, где были случаи заражения, обязали сдавать тест на коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня на границах развернуты санитарные пункты.
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«Брест автодорожный» – крупнейший пассажирский пункт пропуска на западной границе Беларуси. Ежегодно через него проходят до 12 тысяч человек. Сейчас здесь пристально следят за теми, кто прибывает из Италии. Задача пограничников – из потока выявить потенциальных больных.
В помощь симптоматика и отметки о пути следования. Если человек в течение 14 дней был в странах с неблагоприятной обстановкой (их пока семь – Италия, Китай, Южная Корея, Иран, Таиланд или Сингапур), то приглашают специалистов санитарной службы.
Марина Шум, помощник врача-эпидемиолога пункта пропуска «Брест автодорожный»:
Есть сигнальные признаки – значит, мы вызываем бригаду скорой помощи и действуем по оперативному плану. Вызываем эпидбригаду, дезбригазу, и действия дальше проводятся по оперативному плану.