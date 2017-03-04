Массовые захоронения детей обнаружили в Ирландии

Новости Ирландии. На территории бывшего католического приюта исследователи нашли останки 800-т человек. Это младенцы и маленькие дети. Предположительно, все они погибли в 50-х годах. К смерти могли привести постоянное недоедание и болезни, сообщили в прграмме Новости "24 часа" на СТВ.