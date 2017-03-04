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Массовые захоронения детей обнаружили в Ирландии

04.03.2017 - 12:25
Новости Ирландии. На территории бывшего католического приюта исследователи нашли останки 800-т человек. Это младенцы и маленькие дети. Предположительно, все они погибли в 50-х годах. К смерти могли привести постоянное недоедание и болезни, сообщили в прграмме Новости "24 часа" на СТВ.  

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