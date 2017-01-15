новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Мастер из Дрогичинского района собрал из металлолома минитрактор, устройство для обмолота кукурузы и изобрел велосипед

15.01.2017 - 14:06

Новости Беларуси. Технику в помощь себе и своим соседям создает мастер в Дрогичинском районе. Из металлолома он собрал минитрактор, устройство для обмолота кукурузы и даже изобрел велосипед. Несколько лет назад Андрей Король попал в ДТП, после которого стал инвалидом.

Сегодня, несмотря на последствия травмы, он не только помогает всей деревне, но и мечтает внедрить свои разработки в серийное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Король, конструктор-любитель:
Металлолом лежал. Посмотрел, что пригодный для трактора. Приделал и поехал трактор.

Иван Млынец, сосед:
Дружный. Поможет всегда, никогда не откажет. Я тут по соседству живу. С такого возраста знаю.

На своем подворье Андрей Король собрал целый автопарк. И уже приступил к разработке небольшого планера – его он намерен запустить в небо этой весной.

Мастер из Дрогичинского района собрал из металлолома минитрактор, устройство для обмолота кукурузы и изобрел велосипед

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Согревающие повязки из проволоки: оригинальный проект солигорских школьников
Согревающие повязки из проволоки: оригинальный проект солигорских школьников
Видеофакт: американец на детской машинке разогнался до 65 км/ч
Видеофакт: американец на детской машинке разогнался до 65 км/ч
Городской этап конкурса «100 идей для Беларуси» в Минске
Городской этап конкурса «100 идей для Беларуси» в Минске: 35 проектов от студентов, работающей молодежи и начинающих ученых
Конкурс «100 идей для Беларуси»
Систему реагирования на утечки бытового газа презентуют 24 ноября в Минске
Видеофакт: в Нидерландах изобрели летающий гамак
Видеофакт: в Нидерландах изобрели летающий гамак
Минский пенсионер изобрел держатель ручной клади
Минский пенсионер изобрел держатель ручной клади
Индийский ученый делает топливо из пластиковых отходов
Индийский ученый делает топливо из пластиковых отходов
Для любителей чтения в теплой постели: жительница Бобруйска сшила комплект белья с карманами и специальным клапаном
Для любителей чтения в теплой постели: жительница Бобруйска сшила комплект белья с карманами и специальным клапаном
Все новости по теме Изобретения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru