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Мастер-класс: как «вырастить» домашний топиарий?

15.05.2017 - 13:37

Хотите, чтобы счастье обитало в вашем доме всегда? Тогда сделайте его своими руками! Вам понадобится пенопласт, ветка, гипсовый раствор и украшения… Да-да, именно из этого набора вы сможете создать свой топиарий или дерево счастья. Миниатюрная композиция с геометрической кроной не имитирует конкретное природное создание. Это фантазийно-сказочное деревце, которое носит декоративный характер.

В древнем мире топиарием называли сад с фигурно подстриженными деревьями и кустарниками. А в наше время садово-парковый объект перекочевал ещё и в дизайн интерьеров.

Правила и требования не писаны, поэтому встречаются топиарии из ракушек, орехов, бумаги, ткани и даже шишек, кофейных зёрен и денег. Самый реалистичный – из искусственных цветов, на примере которого мы и покажем, как «вырастить» домашний топиарий.

При помощи клей-пистолета прикрепляем цветы к шару. Заполняем всю крону, чтобы избежать просветов.

Дальше нужно «посадить» деревце в горшок. Для этого используется раствор гипса или алебастра.

Оставляем до полной просушки основания.

Вперёд фантазия, успевайте только освобождать место на полке для очередного творения. Кстати, топиарий – отличная альтернатива горшочным растениям и цветам. Их не нужно поливать, лишь смахивать пыль время от времени – и будет вам счастье!

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