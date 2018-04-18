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Мастер-класс от криминалистов: как отличить фальшивые деньги от настоящих

18.04.2018 - 14:07

Новости Беларуси. В нашей стране невозможно пользоваться фальшивыми деньгами или документами – себе дороже выйдет. Система защиты и проверки дознания работает как часы. В программе «Центральный регион» показываем, на что следует обращать внимание при осмотре банкнот.

Ирина Шкирандо, старший эксперт экспертно-криминалистического отдела Октябрьского (г. Минска) межрайонного отдела ГКСЭ:
В первую очередь, это водяной знак. Мы должны его наблюдать на просвет. Человек должен наблюдать плавно переходящие контуры изображения, которое здесь расположено. Если мы видим, что на лицевой или оборотной стороне купюры имеется какое-то красящее вещество белого, серого цвета – это уже должно натолкнуть на мысль, что, возможно, это средство защиты было имитировано. Также следует обращать внимание на защитную нить.

Защитная нить у нас располагается в центре денежного билета и выглядит она как ныряющая серебристая ниточка.

На ней изображен наминал денежного билета и латинскими буквами аббревиатура нашего денежного билета.

Также на лицевой стороне в левом нижнем углу расположена метка для слабо зрячих людей.

Она должна быть рельефной.

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