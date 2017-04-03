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Мастер-класс от призера Олимпиады. В Гродно Любовь Черкашина встретилась с юными гимнастками

03.04.2017 - 08:31

Новости Беларуси. Секреты мастерства от профессионала. В Гродно чемпионка Беларуси и бронзовый призер Олимпийских игр Любовь Черкашина провела мастер-класс. Фирменные приемы по художественной гимнастике изучали воспитанницы различных спортивных школ страны.

Акцент тренировки был сделан на виртуозную работу с предметом. Некоторые элементы напоминали цирковую программу – они сегодня в тренде художественной гимнастики. Юные спортсменки рассчитывают в будущем использовать новые приемы в своих программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Каменщикова, воспитанница Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике:
Мне нравятся всякие с обручем, с лентой, всякие штучки – себе в упражнение поставить. Конечно, не все получается, не все сразу.

Екатерина Костунова, воспитанница СДЮШОР № 4 Гомеля:
Я люблю художественную гимнастику и я хочу стать знаменитостью, выступать на чемпионатах мира и Европы.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр-2012:
Я помню, когда я была маленькой, мне всегда хотелось увидеть, как работают мэтры в своем деле. А сейчас реализуем какую-то детскую мечту о том, что очень здорово работать с людьми, которые уже чего-то достигли.

Мастер-класс проходил в рамках Олимпийских дней молодежи Беларуси по художественной гимнастике. Занятия со спортсменами мирового уровня – для юных гимнасток это вдохновляющий стимул к самосовершенствованию.

Мастер-класс от призера Олимпиады. В Гродно Любовь Черкашина встретилась с юными гимнастками

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