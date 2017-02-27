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Мастер-кукольник Ирина Рожко – о проекте «Госпожа кукла» и магической силе этих произведений искусства

Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
Куклы из проекта «Госпожа кукла»
27.02.2017 - 09:34

Сегодня авторскую куклу смело можно назвать произведением искусства. А некоторые из этих хрупких фарфоровых созданий живут веками, демонстрируя историческое и культурное наследие многих стран. В рамках выставочного проекта «Госпожа кукла» реставратор и коллекционер Алла Топоркова представила коллекцию из 60 антикварных кукол, сообщили в программе «Большой завтрак».

Ирина Рожко, мастер-кукольник:
Очень интересная кукла американская, это начало XX века, 30-е годы. Это будуарная кукла. Тогда они были очень модными, популярными, стоили недорого. В кризисное время (30-е годы) фабрики переключились на производство таких кукол. Специально она не реставрируется. Она законсервирована, чтобы не разрушалась дальше. Она часто участвует в фотосессиях.

Основную часть коллекции составляют куклы XIX века – восковые, тканевые, из папье-маше и металла. В позапрошлом веке ведущими производителями богатой кукольной индустрии были немецкие и французские фабрики. Большинство кукол попали в коллекцию Аллы Топорковой в крайне плачевном состоянии, ведь они пережили войны и не одно поколение владельцев. Реанимировать приходилось не только фарфоровые лица, но и наряды.

Ирина Рожко, мастер-кукольник:
Кукла – она же человек. По сути дела, она – наше отражение, наша проекция. Особенно когда кукла делается по какому-то поводу, как жрецы Вуду делают. Кстати, часто куклами они лечили людей. Но мы-то с вами знаем только негативное явление у африканцев.

Антикварные куклы обладают особой притягательностью, ими нельзя не восхищаться, хотя некоторые человеческие копии даже пугают. Несмотря на то, что куклы часто становятся героинями фильмов ужасов и жутких городских легенд, мастер-кукольник и автор лекции «Магия кукол» Ирина Рожко уверяет, что сама по себе кукла – это всего лишь вместилище энергии. А злом или добром ее заряжает сам владелец. Например, в Викторианскую эпоху широко распространились импрессионизм, декаданс и культ смерти. Течения культа Вуду и других народов проникали в Европу, искажались, и очень часто кукла становилась вместилищем зла.

Ирина Рожко, мастер-кукольник:
В славянской культуре немножко другой посыл: куклы становятся, наоборот, оберегом. Они делаются по поводу рождения ребенка, свадьбы, каких-то событий очень важных и являются возрастными посвящениями. И кукол делают только девочки. Только женская энергия в этом должна быть

На стоимость антикварной куклы влияют имя автора, материал и эксклюзивность. Натуральные волосы, стеклянные глаза, голова из металла и кожаные ножки реставраторы стремятся сохранить до последнего. А вот обветшалую одежду нередко перешивают.

Самая дорогая госпожа кукла в коллекции Аллы Топорковой стоит 1500 долларов. Присутствуют здесь и две русские куклы, что стало большой удачей, ведь совсем мало предметов роскоши выжили в революционной России. Всегда красивые, загадочные, улыбчивые и молчаливые. Сразу всеми качествами идеальной женщины обладает, пожалуй, только кукла.

Куклы из проекта «Госпожа кукла»

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