Мастера чистоты: Сергей Байманалиев и Николай Астровский о своей профессии

Сергей Байманалиев по образованию филолог. За плечами Николая Астровского – боксерское прошлое и высший разряд монтажника строительных конструкций. Сегодня оба – мистеры чистоты и гордятся своей профессией! Работа водителя и грузчика мусора начинается в полшестого утра с медицинского осмотра и процедуры с алкостером, иначе не получат путевой лист. В планах – собрать мусор из контейнеров, пока люди не начнут разъезжаться на работу. И хоть уборка занимает всего пару минут, во дворах творится хаос…

Если есть время, припаркованные где попало машины водители стараются фотографировать. Только представьте, контейнеры в зависимости от размера, весят от 300 до 500 кг! А за день Николай двигает таких около 500-та, оттого физическая подготовка должна быть на высоте! Добавьте к этому неприятный запах от отходов, оценивающие взгляды со стороны – работа не из легких.

Но самое удивительное, что минчане настолько привыкли к чистоте, что, порой, не ценят труда тех, кто ее создает...

Чего не скажешь про малышей, для них мусоровоз во дворе – фантастика, а грузчик мусора и водитель – настоящие герои. Дети всегда поднимают настроение расспросами – как работает это чудо-техника!?

Работать с современной техникой – одно удовольствие, спецодежду меняют по мере износа, а не по срокам, платят хорошую зарплату, новичков стажируют на месте, выдают путевки на оздоровление детям. За 15 лет работы Сергею Байманаливу очевиден прогресс, забота со стороны руководства и города. Интересно, что в благородной профессии не раз доводилось быть сыщиком…

Когда машина заполнена до отказа – самое время выгружаться на свалке. На Северный полигон свозят мусор со всего города уже около 40 лет, под ногами в буквальном смысле история. Над огромной горой неустанно кружат чайки, поток мусоровозов сродни движению на проспекте.

При помощи эскалаторов и бульдозеров утрамбовывают мусор и засыпают его песком. Здесь мы повстречали двух Александров, на столичную свалку они приезжают за день раза два, после выходных и праздников – чаще. Нужно ли свалок в городе больше? У опытного водителя на этот счет есть любопытная идея!

В Европе тысячи людей мечтают о работе мусорщика. В Париже, например, есть специальный колледж. Оно и понятно, мусора на планете все больше, и спрос на таких специалистов будет только расти.

Вот только у нас пока некоторые люди смотрят свысока на эту профессию. Но никакое высшее образование и статус не спасут вас, если вы бросаете бумажку мимо урны и не умеете ценить людей…