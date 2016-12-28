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Матчи очередного тура чемпионата Беларуси по хоккею прошли 27 декабря

28.12.2016 - 09:16

Новости Беларуси. Хоккейная Экстралига этим вечером подарила своим немногочисленным поклонникам очередную порцию матчей. Центральное сражение игрового дня имело место в Гродно, где «Неман» принимал «Юность». Подопечные Михаила Захарова сделали весомую заявку на успех уже к пятой минуте, когда вели 2:0. Но за минуту до перерыва «Неман» отыгрался. Однако почти мгновенно «Юность» вернула себе лидерство благодаря Даниэлю Корсо, а затем точку в матче поставил Алексей Ефименко – 4:2.

«Шахтер» всухую разбил «Металлург», а «Гомель» в упорной перестрелке дожал «Динамо-Молодечно». В низшей шестёрке побед добились «Брест», «Лида» и «Химик-СКА», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты матчей

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