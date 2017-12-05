﻿ Матчи последнего тура Лиги чемпионов: рассказываем о расстановке сил | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Матчи последнего тура Лиги чемпионов: рассказываем о расстановке сил

05.12.2017 - 23:59

Новости мира. Групповая стадия Лиги чемпионов готова порадовать поклонников этого турнира матчами последнего тура. 5 декабря окончательный вид приобретут таблицы групп A, B, C и D, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом из упомянутых квартетов на две путевки в плей-офф претендуют три соискателя – «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Базель». Английский и российский клубы сыграют друг с другом на Old Trafford. Хозяев вполне устроит ничья, а вот «армейцам» ее может не хватить, ведь параллельно «Базель» будет встречаться с безоговорочными аутсайдерами из «Бенфики».

В квартете B ожидается битва титанов – «Бавария» против ПСЖ. Впрочем, оба коллектива уже в весенней стадии (парижане первые, мюнхенцы вторые), так что турнирного значения игра не имеет.

В группе C немотивированная «Барселона» примет лиссабонский «Спортинг», который попытается заработать на Camp Nou очки и оставить за бортом плей-офф сам «Ювентус». Впрочем, все в руках туринцев: если они одолеют на выезде греческий «Олимпиакос», то место в одной восьмой финала от них никуда не денется.

Наконец, группа D привлекает прежде всего схваткой «Челси» и мадридского «Атлетико». Испанской команде, чтобы выйти в нокаут-раунд, необходимо обыгрывать лондонцев и уповать на сенсацию в Риме, где «Рома» встретится с «Карабахом». Откровенно говоря, «матрасникам» при таком раскладе может помочь только чудо.

Матчи последнего тура Лиги чемпионов: рассказываем о расстановке сил

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

За кого будет болеть Сергей Лавров на ЧМ по футболу-2018?
За кого будет болеть Сергей Лавров на ЧМ по футболу-2018?
Жеребьевка ЧМ-2018. Рассказываем, кому повезло с соперником, а кому не очень
Жеребьевка ЧМ-2018. Рассказываем, кому повезло с соперником, а кому не очень
В день матча «БАТЭ» – «Црвена Звезда» в Борисове задержали 14 иностранных болельщиков
БАТЭ и «Црвена Звезда» сыграли вничью
Лига Европы. БАТЭ опустился в турнирной таблице на последнее место
Нарушил традицию: Буффон снял шорты и подарил их болельщику после матча с «Барселоной»
Фото: twitter.com/FIFAcom
ФИФА обновила рейтинг национальных сборных
Минское «Динамо» потерпело поражение во Владивостоке
Минское «Динамо» потерпело поражение во Владивостоке
https://unsplash.com/
Yle. Исландский культовый комментатор: «Футбол у нас – далеко не самый хороший в мире, а вот команда, наверное, лучшая»
Все новости по теме Футбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru