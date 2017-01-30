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Матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футзалу прошли в Столбцах

30.01.2017 - 21:02

Новости Беларуси. В Столбцах состоялись матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футзалу. Двух побед в двух матчах добился «Строитель». Вначале был повержен «Бобруйск», а затем и «Армрест». Эта виктория позволила червеньским футболистам укрепиться на вершине турнирной таблицы.

А вот их ближайший преследователь – «Союз» – очки потерял, уступив в первый же день «Меркурию», который сейчас замыкает тройку лучших футзальных дружин страны.

Уже в эту пятницу «Строитель» и «Союз» оспорят кубок Беларуси. Титульный матч состоится в Минске и начнется в 19.00, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матчи третьего тура чемпионата Беларуси по футзалу прошли в Столбцах

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