новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Материнство и работа – как защитить свои права: «Открытый разговор»

11.02.2017 - 20:37

Новости Беларуси. Какие правовые ловушки подстерегают будущих мам? Можно ли строить карьеру с маленькими детьми? О правах женщин и обязанностях нанимателей рассказали в программе «Открытый разговор» заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов Александр Щекович и проректор по лечебной работе Белорусского государственного медицинского университета Светлана Шилова.

Могут ли беременную освободить от работы из-за токсикоза?

Перевести беременную работницу на лёгкий труд: что это значит и как оплачивается?

Сколько беременной можно работать за компьютером?

Разрешат ли отправлять мам детей до 3 лет в командировки?

Мамин день: каким сотрудницам ежемесячно положены сутки оплачиваемого отпуска?

Также в программе рассказали: 

Декретный отпуск в мире: в Швеции дают отцу, в Австралии маскируют под больничный

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Мамин день: каким сотрудницам ежемесячно положены сутки оплачиваемого отпуска?
Разрешат ли отправлять мам детей до 3 лет в командировки?
Сколько беременной можно работать за компьютером?
Перевести беременную работницу на лёгкий труд: что это значит и как оплачивается?
Могут ли беременную освободить от работы из-за токсикоза?
Вредные условия труда – что положено и куда жаловаться: «Открытый разговор»
Какие компенсации положены за вредные условия труда?
Как часто должны проверять условия труда и можно ли обжаловать результаты?
Все новости по теме Трудовые отношения
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru