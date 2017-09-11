Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра: ураган «Ирма» пронесся по Флориде

Новости Беларуси. Жертвами урагана «Ирма» в США стали уже более 20 человек. Вероятнее всего, трагический список будет расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удар стихии пришелся на американскую Флориду. Более трех миллионов потребителей остались без света, и устранить неполадки пока не получается.

«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган семья Максима Мирного (подробности).

Город Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра.

Несколько дней идет эвакуация. Порядка 70 тысяч жителей перебрались во временные убежища, однако еще примерно шесть миллионов человек (более четверти всего населения штата) нуждаются в помощи.