новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Майкл Моргулис о поездке в Донецк: «Хочу привезти в Америку мальчика Колю, которому оторвало взрывом ноги и руку»

01.08.2017 - 23:03

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов и политолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы отправляетесь в Донецк буквально через несколько дней после нашей с Вами беседы. Как можно использовать принципы духовной дипломатии в той войне, где, в общем, совершенно ближайшие люди, с одинаковыми духовными принципами и законами. Тут, в общем-то, их и так это всё объединяет.

Майкл Моргулис, почётный консул Беларуси в штате Флорида (США), богослов, политолог:
Вы знаете, я же не первый раз еду туда. Я был и в Донецке, и в Луганске, в местах боёв и под обстрелами был, и всё это. И вот везу сейчас, хочу привезти мальчика, которому оторвало взрывом две ноги и одну руку, Колю в Америку. Призвать людей оказать помощь этим страдающим частям населения Украины. Да, все, все лишены славы Божьей, все грешны. Как апостол Павел говорил:  «Все согрешили, лишены славы Божьей, нет ни одного праведного среди вас». С двух сторон.

Почему? Почему нельзя остановиться?

Потому что два народа, которые не просто смешаны… Вот в каждой семье, примерно 40% людей в Москве, когда я говорю, примерно, на глазок, 40% – украинские есть родственники, корни и так далее. В Украине то же самое. Все говорят по-русски. Ну, кто-то хочет говорить по-украински. Я свободно владею украинским языком, я вот в Раде, в парламенте выступал по-украински. Ну, хорошо. А кто-то хочет по-русски.    

Почему Америке нужен был Трамп и что связывает Моргулиса с Евтушенко?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Моргулис о ситуации в Украине: «Православная церковь должна была бы быть примирителем этого конфликта»
Майкл Моргулис: «Расстреливайте меня вот тут, я ничего не дам – ни одного шприца, ни одной банки консервов»
В Киеве вдвое повысили некоторые коммунальные тарифы
В Киеве вдвое повысили некоторые коммунальные тарифы
Минск остается неизменной площадкой для поиска мирных решений украинского кризиса
Минск остается неизменной площадкой для поиска мирных решений украинского кризиса
Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте ЧП обнаружены остатки противотанковой гранаты
Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте ЧП обнаружены остатки противотанковой гранаты
Меркель назвала минские соглашения по Украине «единственным, что есть для решения проблем»
Меркель назвала минские соглашения по Украине «единственным, что есть для решения проблем»
В Донецке митингующие требуют выполнения минских соглашений: видео
В Донецке митингующие требуют выполнения минских соглашений: видео
ЧП в энергетике Украины: возможно отключение электроэнергии в крайних случаях
ЧП в энергетике Украины: возможно отключение электроэнергии в крайних случаях
Все новости по теме Война в Украине
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru