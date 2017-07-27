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Майкл Моргулис: «В геополитическом смысле Беларусь важна не только для Европы, но и для Америки»

27.07.2017 - 13:57

Новости Беларуси. В отношениях Беларуси и США наступает новый этап. Такое мнение телеканалу «Столичное телевидение» высказал почетный консул Республики Беларусь в США Майкл Моргулис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роль нашей страны для американской и международной политики будет возрастать. Есть хорошие перспективы и в экономическом сотрудничестве, особенно в сфере высоких технологий.

В настоящее время фонд дипломата ведет переговоры о приезде в Беларусь на предстоящий форум молодых программистов одного из основателей корпорации «Эпл».

Майкл Моргулис, почетный консул Республики Беларусь в США, руководитель фонда «Духовная дипломатия»:
Я называю Беларусь воротами между Востоком и Западом. Считаю, что в геополитическом смысле Беларусь очень важна не только для Европы, но и для Америки.

Я думаю, Беларусь отличает, несмотря на нелегкую историческую судьбу, – в этой маленькой, небольшой стране желание жить, творить и желание жить в мире. В нашем бушующем море жизни, ненависти, кровавых столкновений – это остров мира.

Напомним, что, несмотря на ряд трудностей в межгосударственных отношениях Соединенных Штатов и Беларуси, в последнее время прослеживается очевидная положительная динамика. В частности, в экономических показателях: экспорт белорусских товаров в США с начала 2017 года вырос в 2,5 раза, составив 80 миллионов долларов.

Майкл Моргулис: «В геополитическом смысле Беларусь важна не только для Европы, но и для Америки»

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