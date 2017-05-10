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Майские метели в Европе: снег и минус 4 градуса в Польше, всплеск ДТП в Литве, температурный рекорд в России

10.05.2017 - 16:29

Майские метели пришли и в Западную Европу. Так, зимний пейзаж в конце весны уже несколько дней наблюдают в Польше. В некоторых районах страны температура упала до минус 4.

Вторжение арктических масс принесло аномальное похолодание и в Вильнюс. Водители, что естественно, оказались к зиме в мае не готовы. Как итог  всплеск – ДТП.

Непростая ситуация и в России.

Причем в московском регионе это самая холодная весна за последние 100 лет. И, по словам синоптиков, наступления долгожданного тепла придется подождать до конца недели.

Майские метели в Европе

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