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Мазут и газойль с затонувшего греческого танкера дошли до популярных пляжей

14.09.2017 - 11:35

Новости Греции. Мазут и газойль, оказавшиеся в море после крушения греческого танкера, дошли до популярных пляжей. Масштабы экологического бедствия в Сароническом заливе расширяются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В загрязненных районах стоит сильный запах нефти. Местные жители и туристы жалуются на проблемы с дыханием. В связи с загрязнением власти запретили купание и рекомендуют избегать «опасных» пляжей. Серьезные убытки несут рыбаки и владельцы магазинов на побережье. Над устранением проблемы работают сотни специалистов. Идет тщательное расследование причин аварии.

Мазут и газойль с затонувшего греческого танкера дошли до популярных пляжей

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