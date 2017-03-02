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МЧС Беларуси запускает серию детских обучающих мультфильмов по безопасному поведению на YouTube

02.03.2017 - 10:46

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –подполковник , начальник отдела взаимодействия с общественностью Республиканского центра пропаганды МЧС Алексей Задерей и полковник, начальник Республиканского центра пропаганды МЧС Елена Дмитрук.

Елена Дмитрук, начальник Республиканского центра пропаганды МЧС:
Жанр развлекательный. Но он использован именно как педагогический инструмент и помощник для обучения детей правилам безопасности.

Сегодня проблема гибели и травматизма детей остаётся актуальной. Решение этой проблемы для МЧС – одно из важных направлений. Мы учим детей быть осторожными, учим правилам безопасности. И именно мультипликационный жанр, – жанр, который востребован у детей. Через мультипликацию мы не только говорим о весёлых моментах, но и, конечно же, о правилах безопасности. Здесь и развлекательный, и обучающий момент.

Елена Дмитрук
Алексей Задерей
Фото. Алексей Задерей

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