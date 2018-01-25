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МЧС: «Большинство пожаров и гибели людей происходит там, где мы чувствуем себя безопаснее всего – в нашем жилье»

25.01.2018 - 00:33

Новости Беларуси. О самых частых причинах пожаров рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
В большинстве случаев, виноваты сами люди, к сожалению.

Олег Степанюк, СТВ:
Мы говорим не о людях, которые ведут асоциальный образ жизни.

Виталий Дембовский:
Всё верно. Никто не застрахован от пожара. И мелочей в вопросах безопасности не бывает. Часто мы расслабляемся, именно потому, что это для нас привычно. Большинство пожаров и гибели людей происходит там, где мы чувствуем себя безопаснее всего – это в нашем жилье.

Есть вопросы, которые не нужно забывать и оставлять незамеченными.

Если есть какие-то электроприборы, которые повреждены. К сожалению, именно в жилье у нас сегодня основной фактор – это курение в нетрезвом состоянии. И этому подвержены не только асоциальные люди, даже достаточно благополучные граждане. Иногда, думая, что они контролируют ситуацию, попросту засыпают с сигаретой.

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