﻿ МЧС: «Иногда люди в стрессовой ситуации тратят время, чтобы отчитать диспетчера, пытаясь вступить с ним в полемику» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

МЧС: «Иногда люди в стрессовой ситуации тратят время, чтобы отчитать диспетчера, пытаясь вступить с ним в полемику»

25.01.2018 - 00:14

Новости Беларуси. Что нужно рассказать диспетчеру МЧС, сообщили в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Когда вы звоните на «101» или «112», вы попадаете в дежурную службу МЧС, Центр оперативного управления МЧС города Минска. Далее информация от заявителя обрабатывается диспетчером. Диспетчер ведёт беседу не из любопытства, а делает всё для того, чтобы выяснить нужную информацию с точки зрения необходимости оказания помощи: какая техника нужна, куда она должна выдвинуться. Есть разные аспекты, которые часто обывателю непонятны. И происходит как в том анекдоте: «Как к Вам доехать?» «Вы что, с ума сошли? На большой красной машине!» Иногда люди в стрессовой ситуации не совсем с пониманием относятся и тратят время для того, чтобы отчитать диспетчера, пытаясь вступить с ним в полемику. Вместо того, чтобы отвечать на задаваемые вопросы.

Всё, что спрашивает диспетчер, нужно для того, чтобы правильно организовать последующее реагирование.

Те самые 30 секунд, которые он потратит на разговор – это будут более важные 30 секунд. Потому что из-за них можно потом потерять минуты при следовании, не зная нюансов – куда нужно следовать, самое главное, какой технике и в каком количестве. И нужно ли. Именно диспетчер принимает такое решение. Диспетчер – это должностное лицо, которое на первичном этапе и начинает момент спасения человеческой жизни. Дальше информация по линии прямой связи, скажем так, напрямую кнопками передаётся в ближайшие подразделения. Согласно, опять же, так называемому номеру вызова, то есть, в зависимости от сложности: какой объект, сколько нужно техники туда направить – диспетчер отправляет подразделение. Какие машины поедут и из какой части – это всё решается именно на этом этапе. Далее передаётся информация и подразделение в течение одной минуты выезжает по вызову.

Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Выскочит на перекрёсток, когда все остановились»: что мешает спасателям быстрее прибывать на место ЧП
«В прямом смысле, ползком убывать по тому направлению, по которому Вы пришли»: как не провалиться под лёд
МЧС о безопасности на зимних водоёмах: «Самый опасный лёд имеет грязно-серый цвет»
Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»
Беларусь на ладошке: музей огня
Беларусь на ладошке. Музей огня
«В глубине души очень хорошо, когда мы спасли человеку жизнь»: День спасателя в Беларуси
«В глубине души очень хорошо, когда мы спасли человеку жизнь»: День спасателя в Беларуси
Тысячи сохранённых жизней и потушенных пожаров. Профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС
Тысячи сохранённых жизней и потушенных пожаров. Профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС
Как сотрудники МЧС спасают жизни – репортаж СТВ
«Мы работаем не за спасибо, ты понимаешь, что помог человеку, и тебе этого достаточно». Истории тех, кто спасает жизни
Все новости по теме МЧС Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru