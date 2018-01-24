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МЧС о снегопадах: «Нужно неукоснительно слушать, что говорят спецслужбы. Мы видим ситуацию в целом. И мы её координируем»

24.01.2018 - 23:25

Новости Беларуси. О том, что нужно, а что не стоит делать в условиях обильного выпадения снега, рассказали в программе «Большой город».

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Хочу обратиться к автомобилистам, к людям, которые попали в такую серьёзную чрезвычайную ситуацию, как, к примеру, «Хавьер». Нужно неукоснительно слушать, что говорят спецслужбы. Вы видите локальную ситуацию, которая возникла у вас: что вы не можете проехать, что вас засыпает. Во-первых, нужно звонить по телефону «101» и «112» и сообщать, если, ключевой момент, возникла какая-то чрезвычайная ситуация.

Просто о факте выпадения снегопада мы и так прекрасно знаем.

И отвлекать диспетчера нет смысла на данный факт. Если вам угрожает опасность и нужна помощь, нужно об этом информировать. Далее, если мы говорим, что в таком направлении двигаться небезопасно, а для этого мы задействуем различные способы оповещения, в том числе, и FM-радиоперехват – попросту нужно поверить: мы видим ситуацию в целом. И мы её координируем. Если делать, как будет сказано, для всех будет попросту лучше, и с ситуацией мы справимся совместно гораздо быстрее.

Снегопады, лёд, пожары – работа спасателей зимой: «Большой город»

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