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МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса: отвечать за пожарную безопасность будут руководители

09.02.2017 - 13:44

Новости Беларуси. МЧС полностью прекращает проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Здесь ответственность за противопожарную безопасность будут нести руководители.

Такой шаг – закономерность. Чрезвычайных происшествий с каждым годом становится меньше. Это позволяет оптимизировать работу министерства. Сейчас пересматриваются требования пожарной безопасности. Они должны стать доступнее и проще, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
В поле нашего зрения останутся объекты взрывопожароопасные, объекты с массовым пребыванием людей: общежития, больницы, школы, детские сады. Но работа будет заключаться в оказании помощи руководителям в наведении порядка, консультации, проведении обучения, разъяснительной работы.

Также в ведомстве сейчас рассматривают вопросы об упрощении системы лицензирования.

МЧС полностью прекращает проверки малого и среднего бизнеса: отвечать за пожарную безопасность будут руководители

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