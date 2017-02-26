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МЧС предупреждает: оттепель резко уменьшила толщину льда

26.02.2017 - 13:40

Новости Беларуси. Отвага или беспечность? Любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед, несмотря на предупреждение МЧС. Февральская оттепель значительно сократила толщину льда. Местами она уже не достигает и нескольких сантиметров.

Но самые отчаянные по-прежнему отправляются забрасывать удочки, рискуя сами оказаться на крючке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:
Скоро лед будет таять более интенсивно. Он может быть и толстым, но опасным, уже в нем будут трещинки и по вертикали, и по горизонтали. Лед должен быть прозрачным – тогда он имеет прочность.

Напомним, безопасным считается лед, толщина которого не менее 7 сантиметров. В этом году уже шестеро рыбаков стали жертвами своей беспечности.

МЧС предупреждает: оттепель резко уменьшила толщину льда

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