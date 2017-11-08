новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме

08.11.2017 - 11:35

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме продолжает расти количество жертв сильнейшего тайфуна. По последним данным, в списках погибших уже 90 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Вьетнаме от разрушительного тайфуна погибли уже более 70 человек

Десятки числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие нанесло колоссальный экономический ущерб. Под водой оказались около сотни тысяч построек, затоплены автомагистрали и 30-километровый участок железнодорожного полотна, многие районы обесточены. МЧС России направило в пострадавшую страну самолет с гуманитарной помощью.

МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме
МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме
Фото. МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Во Вьетнаме от разрушительного тайфуна погибли уже более 70 человек
Во Вьетнаме от разрушительного тайфуна погибли уже более 70 человек
Во Вьетнаме жертвами тайфуна стали около 50 человек
Во Вьетнаме жертвами тайфуна стали около 50 человек
30 погибших: во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна
30 погибших: во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна
В Японии из-за тайфуна «Саола» отменили 53 авиарейса
В Японии из-за тайфуна «Саола» отменили 53 авиарейса
Тайфун «Хато» в Китае: в Гонконге объявили наивысший уровень опасности
Тайфун «Хато» в Китае: в Гонконге объявили наивысший уровень опасности
В Японии мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте
В Японии мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте
Тайфун «Сарика» разрушает Китай: скорость ветра достигает 160 км/ч (видеофакт)
Тайфун «Сарика» разрушает Китай: скорость ветра 160 км/ч (видеофакт)
Тайфун в Японии: эвакуированы более 130 тысяч жителей, главный аэропорт закрыт
Тайфун в Японии: эвакуированы более 130 тысяч жителей, главный аэропорт закрыт
Все новости по теме тайфун
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru