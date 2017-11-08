МЧС России отправило самолет с гуманитарной помощью жертвам тайфуна во Вьетнаме

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме продолжает расти количество жертв сильнейшего тайфуна. По последним данным, в списках погибших уже 90 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки числятся пропавшими без вести. Стихийное бедствие нанесло колоссальный экономический ущерб. Под водой оказались около сотни тысяч построек, затоплены автомагистрали и 30-километровый участок железнодорожного полотна, многие районы обесточены. МЧС России направило в пострадавшую страну самолет с гуманитарной помощью.