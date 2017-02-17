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Медали – каждому участнику: «Минская лыжня-2017» пройдет 25 февраля в Веснянке

17.02.2017 - 13:38

Новости Беларуси. За зарядом бодрости – на «Минскую лыжню». В столице устроят проводы зимы по-спортивному. 25 февраля в Веснянке состоится самый зрелищный флешмоб на лыжах и с хорошим настроением. Оставить свои автомобили здесь можно будет на дополнительных парковках.

Пройти трассу сможет каждый, начиная с семи лет. Всего ожидается больше трех тысяч участников лыжной эстафеты. В том числе и из-за рубежа. С собой можно захватить карнавальный костюм.

Зарегистрироваться можно и онлайн на сайте республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения. В массовом забеге каждый выйдет победителем и получит памятные призы, а главное – укрепит здоровье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Массовые старты будут проводиться без учета времени, то есть все желающие, вне зависимости от возраста и пола. Такой праздник хотим устроить. И на финише все будут получать памятные медали, чтобы осталось на память, что они приняли участие в «Минской лыжне-2017».

На интерактивной спортивной площадке на Масленицу развернется выездная торговля. Не обойдется в субботний день на свежем воздухе и без культурной программы. В этот день праздничные мероприятия состоятся в каждом районе столицы. Центральная площадка по традиции у Дворца спорта.

Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь

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