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Медальные прогнозы белорусской сборной на ОИ-2018: «Что происходит»

22.01.2018 - 20:12

Новости Беларуси. 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане стартуют Зимние олимпийские игры-2018. Во время ток-шоу «Что происходит» говорили о главных надеждах белорусских болельщиков и о том, что происходит в спортивном мире в предолимпийский период. 

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