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Медицинская энциклопедия для обывателей: программа «Теледоктор» на СТВ

04.09.2017 - 21:02

Для зрителей телеканал СТВ всегда готовит яркие и интересные проекты! Очередная новинка – программа «Теледоктор». Подробнее о ней рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» телеведущая, певица Нина Богданова и телепродюсер Богдан Швайбович.

Нина Богданова, телеведущая, певица:
Я простой человек, мама, человек небезразличный, которому позволено входить в святая святых и задавать вопросы: «А это больно?», «А это не страшно?», «А это правда?», «А можно я попробую?» Мы планируем связь с пользователями соцсетей, у нас будут аккаунты, в которых будут анонсироваться темы, люди смогут задавать вопросы. Суть программы – задать максимум вопросов, пойти и задать которые, возможно, вы не найдете время.

Богдан Швайбович, телепродюсер:
Одна из фишек нашей программы – Нина будет много пробовать на себе. Также у нас будут добровольцы, и мы будем делать постановочные иллюстрации. Чтобы разобраться во многих вопросах. Например, вы спасли тонущего, он без сознания, как ему помочь, как вытащить клеща, первая помощь при переломах. И любые непонятные термины Нина будет просить врача объяснить.

Подробнее – в видеосюжете.

Медицинская энциклопедия для обывателей: программа «Теледоктор» на СТВ

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