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Медицинское страхование работников: «Открытый разговор»

12.01.2018 - 19:40

Новости Беларуси. Что такое корпоративная медстраховка? Приятный бонус или выгодный расчёт? И нужна ли она при бесплатной медицине? Это обсуждали в программе «Открытый разговор».

Зачем белорусу медстраховка при наличии бесплатной медицины?

Кто выплачивает взносы по корпоративной медстраховке – работодатель или сотрудник?

Можно ли на корпоративную страховку оформить родственников?

Корпоративная медстраховка: в чём польза для работодателя?

Как часто можно пользоваться медстраховкой?

Можно ли выбрать самому поликлинику для посещения под медстраховке?

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Корпоративная медстраховка: в чём польза для работодателя?
Можно ли на корпоративную страховку оформить родственников?
Кто выплачивает взносы по корпоративной медстраховке – работодатель или сотрудник?
Зачем белорусу медстраховка при наличии бесплатной медицины?
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