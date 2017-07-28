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Механик из США из микроавтобуса 70-х годов сделал гоночный автомобиль, который ездит на боку

28.07.2017 - 10:10

Новости США. Необычный случай из мира автопрома. Механик из США превратил классический микроавтобус 70-ых в гоночный автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус все время ездит на боку. Как удалось мастеру с ног на голову перевернуть привычное всем представление об автомобилях? Для этого пришлось пойти на хитрости. На самом деле кузов фургона наварен поверх обычной легковушки. Кстати, мотор у машины мощный. При максимальной скорости спидометр показывает 160 километров в час.

Механик из США из микроавтобуса 70-х годов сделал гоночный автомобиль, который ездит на боку

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Фото: pal-v.com
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