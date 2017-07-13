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Мексиканский суд приговорил 6 полицейских к 27 годам тюрьмы за преступное бездействие

13.07.2017 - 15:59

Новости Мексики. Мексиканский суд приговорил шестерых полицейских более чем к 27 годам лишения свободы за преступное бездействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2016 году в штате Синалоа – известном в первую очередь по бесконечным бесчинствам одноименного наркокартеля – от местного жителя поступил звонок с просьбой о помощи. Полицейские прибыли на место, увидели преступников на нескольких машинах, которые похищали молодого человека, и ретировались. Этот момент был записан на видео одним из очевидцев, и стал доказательством для суда. Похищенного мужчину позже нашли убитым.

Мексиканский суд приговорил 6 полицейских к 27 годам тюрьмы за преступное бездействие

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